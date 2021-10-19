«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных авиабилетов для Дальнего Востока

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Отмечается, что на эти цели правительство России выделило дополнительные средства, что позволит увеличить объем льготных пассажирских перевозок. Стоимость такого авиабилета в Москву или обратно составляет 7650 рублей для взрослого и 5740 рублей для ребенка от 2 до 12 лет.

Льготные тарифы действуют на полеты в эконом-классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно. В авиакомпании также напомнили, что право на покупку билетов имеют люди, зарегистрированные по месту жительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» начала массово распродавать билеты на поездки внутри страны. Представители компании объявили, что с 12 по 18 октября пассажиры смогут приобрести авиабилеты тарифа эконом на прямые перелеты между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Сочи, Симферополем, Краснодаром и другими городами России.