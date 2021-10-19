В России отвергли причастность к энергетическому кризису в Европе

Постпред России при ЕС Чижов: Россия не имеет отношения к газовому кризису в Европе

Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов отверг вероятность того, что Москва причастна к энергетическому кризису в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

«Тот факт, что сейчас в Европейском союзе, я бы сказал в целом в Европе, энергетический кризис, это объективный факт. Другое дело, что Россия к этому не имеет прямого отношения», — заявил Чижов.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что рост цен на газ в Европе связан с бездействием России и ее нежеланием ввести дополнительные поставки.

Кроме того, Боррель допустил, что Европе придется попросить больше российского газа, чем было оговорено.