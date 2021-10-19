Конституционный суд Украины проверит указы Зеленского на законность

Конституционный суд Украины проверит указы президента Владимира Зеленского на соответствие основному закону страны. Об этом сообщила пресс-служба КСУ, передает «Интерфакс — Украина».

Принято постановление об открытии конституционного производства, которое начато по представлению 49 депутатов.

Речь идет об указах Зеленского о временном отстранении и увольнении бывшего главы КСУ Александра Тупицкого с должности судьи. «Дело будет рассматриваться на заседании Палаты суда», — отметили в пресс-службе.

В конце декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца. Конституционный суд заявил, что президент вышел за пределы своих полномочий. В феврале 2021-го Зеленский отстранил Тупицкого еще на месяц. Бывший глава КСУ подал жалобу на президентский указ.

Позже Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.