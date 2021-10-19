Продавец помог женщине выбрать товар и сделал ее миллионершей

Жительница американского города Флинт, штат Мичиган, позволила продавцу в магазине помочь ей выбрать товар и стала миллионершей. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

47-летняя женщина рассказала, что в обеденный перерыв пришла в магазин, чтобы купить несколько билетов моментальной лотереи, но никак не могла сделать выбор.

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«Я попросила продавца о помощи, и он выбрал мне лотерейный билет», — пояснила американка. Перед тем, как вернуться на работу, она стерла защитный слой и узнала, что выиграла миллион долларов (71,1 миллиона рублей).

Сначала женщина подумала, что неправильно прочитала надпись на билете. «Я не могла поверить в это!» — пояснила она. Ей принес удачу билет за 10 долларов (711 рублей).

Часть полученных денег женщина потратит на семейный отпуск, оставшиеся деньги она предпочла сберечь на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Боно, штат Арканзас, выиграла в лотерею благодаря ошибке кассира в продуктовом магазине. Он пробил ей лишний лотерейный билет.

