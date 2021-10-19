Дайверы обнаружили похожее на трубу существо без глаз и рта

Ныряльщики рассказали о встрече с «безглазой трубой» во время погружения у берегов Египта

Дайвер из Германии Лукас Остертаг рассказал о встрече с необычным существом на рифе Сатайя, расположенном у берегов Египта. Об этом сообщает Daily Star.

По словам Остертага, во время погружения он обнаружил похожего на трубу морского жителя без глаз, ушей и рта. «Оно выглядело как длинная квадратная резиновая труба с заостренным концом. Раньше я не видел ничего подобного», — сказал дайвер.

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Другие дайверы также не смогли определить, к какому виду относится странное существо. Спустя некоторое время еще одна группа ныряльщиков сняла его на видео. После просмотра ролика Остертага и его компаньоны предположили, что «безглазая труба» — двигающиеся по инерции щупальца съеденной морской черепахой медузы.

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