Африке предрекли полное исчезновение ледников

Потепление в Африке происходит быстрее, чем в среднем на планете. К 2040-м годам этот континент может полностью лишиться ледников в горных массивах Килиманджаро, Кения и Рувензори, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся учреждением Организации Объединенных Наций (ООН).

Материалы по теме Приплыли. Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

Как отметили метеорологи, во всех трех горных массивах исчезающие ледники слишком малы, чтобы служить крупными резервуарами воды, но они «имеют значительное туристическое и научное значение». Первой льда лишится гора Кения, предрекают специалисты. По их мнению, это произойдет примерно на десять лет раньше, чем в случае с Килиманджаро и Рувензори.

Изменение климата усугубило продовольственные проблемы в Африке, усилило кризис в сфере здравоохранения и способствовало дальнейшему обеднению населения континента, говорится в докладе ВМО. Эксперты ожидают, что к 2030 году 118 миллионов человек в Африке, страдающих от бедности, будут вынуждены испытать на себе последствия засухи, наводнений и экстремальной жары.

«Быстрое уменьшение ледников, остающихся на востоке Африки, (...) сигнализирует об угрозе неизбежных и необратимых изменений в системе Земли», — цитирует агентство главу ВМО Петтери Таалас.

Ранее специалист по построению математических моделей в области экологии Фуад Алескеров заявил, что глобальное потепление снизит плодородность земель в Африке. Это приведет к миграции с континента 700 миллионов из 1,2 миллиарда человек, проживающих там в настоящее время. Наплыв мигрантов в таких масштабах станет вселенской катастрофой, предрек эксперт.