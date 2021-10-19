Собянин назвал отличия осенних волн коронавируса в 2020 и 2021 годах

Согласно статистике по COVID-19, повторяется история прошлого года, когда заболеваемость начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Однако при схожести осени 2020 и 2021 годов между ними есть различия. Их назвал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

По словам градоначальника, благодаря массовой вакцинации получилось создать значительную прослойку граждан, которые защищены от коронавируса. Кроме того, первый компонент вакцины получили пять миллионов москвичей. В основном это люди среднего возраста, уточнил Собянин.

Мэр столицы отметил, что городская система здравоохранения адаптировалась к работе. Вместе с тем созданный запас прочности позволил городу пройти сентябрь и большую часть октября текущего года без дополнительных ограничительных мер.

Однако осенью 2021 года эпидемиологическая обстановка серьезно осложнилась в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, чего не было в 2020 году. Помимо этого, ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди старшего поколения.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве работодатели должны будут довести число вакцинированных сотрудников, занятых в сфере услуг, минимум до 80 процентов. Кроме того, с 25 октября до 25 февраля 2022 года жители столицы старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции. Им разрешается совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе.