Бывший муж Бузовой приостановил футбольную карьеру

Полузащитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Велес» и экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов временно приостановил профессиональную карьеру. Об этом сообщается в Instagram команды.

Решение игрока связано с желанием провести больше времени с семьей накануне рождения четвертого ребенка. Тарасов поблагодарил руководство «Велеса» за поддержку, добавив, что сейчас ему нужна пауза. Он подчеркнул, что пока не принял окончательного решения о своем будущем.

34-летний футболист, который является бывшим мужем певицы и телеведущей Ольги Бузовой, присоединился к «Велесу» в июле этого года. Он провел за московскую команду девять матчей, в которых забил один мяч.

Тарасов известен по выступлениям за столичные ФК «Москва» и «Локомотив», а также казанский «Рубин». В составе сборной России полузащитник провел восемь матчей и отметился одним голом.