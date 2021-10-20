Инцидент с обматерившим умный домофон мужчиной пояснили создатели устройства

Компания-разработчик умных домофонов «Уфанет» прокомментировала попавшую на видео и опубликованную в интернете ситуацию с ругающимся матом на устройство жильцом одной из многоэтажек. Специалисты пояснили, что инциденты с проблемным доступом в подъезд жителей Башкирии связаны с тем, что люди плохо разобрались в функционале приложения, либо пытаются проникнуть в квартиру в нетрезвом виде, пишет РИА Новости.

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Резонанс вызвала запись c камер наблюдения на одном из домов в республике, где жилец обматерил умный домофон и бил рукой по двери из-за того, что устройство не распознавало его. Представители компании пояcнили, что программа способна идентифицировать человека по контуру лица, но пройти в подъезд можно и традиционным способом.

«Вариант, который представлен на видео, это только один из возможных. Дверь можно открыть через мобильное приложение на телефоне, можно открыть электронным ключом, сохраняется весь функционал аналогового домофона, люди также могут позвонить по домофону в квартиру. Потому это спорный вопрос, и неверное донесение информации, что люди не могут попасть домой. У нас был инцидент в городе Октябрьском, человек в нетрезвом состоянии пытался попасть в подъезд. Мы выезжали к нему, наш инженер объяснил, как правильно надо было фотографироваться, сделал его фото и загрузил в приложение на телефоне. И мы проверили, как это работает», — пояснили создатели программы для смарт-домофонов в «Уфанет».

В компании отметили, что услуга по распознаванию лица при входе в многоквартирные дома набирает популярность, в России ей пользуются жильцы 12 тысяч подъездов. Данные устройства заменяют камеры видеонаблюдения и помогают бороться с правонарушениями во дворах.

Запись ругающегося на домофон мужчины появилась в сети 18 октября. Жилец психовал и говорил на видео, что ситуация с ошибкой распознавания его лица повторяется систематически. Через полторы минуты борьбы с устройством мужчина попал в подъезд.