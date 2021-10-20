Украинцы заплатят за госдолг сумму среднемесячной зарплаты

Расходы каждого украинца на выплаты по госдолгу в 2022 году составят $530

В 2022 году из налогов, которые платит гражданин Украины, 14 тысяч гривен (около 530 долларов) будут направлены на погашение государственного долга. Об этом заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, передает РИА Новости.

Такая сумма практически полностью совпадает со среднемесячной зарплатой в республике, которая, по данным Государственной службы, еще в июне достигла рекордного уровня в 14 313 гривен (530 долларов). На годовом уровне рост, по оценкам Государственной службы статистики, составил 23,6 процента.

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В ходе рассмотрения законопроекта о бюджете в Верховной Раде Пацкан указал, что на конец 2022 года общий объем госдолга должен вырасти до 3,1 триллиона гривен (около 117 миллиардов долларов), за год к текущему уровню прибавится 178 миллиардов гривен (6,7 миллиарда долларов). Таким образом, из расчета на одного украинца госдолг в декабре 2022 года составит 75 тысяч гривен (2,8 тысячи долларов), заметил руководитель надзорного ведомства.

Депутаты в среду, 20 октября, приняли законопроект о бюджете в первом чтении. В документе, составленном с дефицитом 3,5 процента, предусмотрены инфляция на уровне 6,2 процента, а также рост ВВП на 3,8 процента.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) с 21 ноября запрещает банкам страны принимать российские рубли для пополнения депозитов.