Путин заявил о необходимости расширить объемы тестирования на COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо расширить объемы тестирования на COVID-19. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством по ситуации с коронавирусом в стране, пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что в настоящее время тестирование на коронавирус проходит медленно.

Ранее глава государства сообщил, что в стране сложная ситуация с коронавирусом, темпы распространения инфекции выросли, а темпы вакцинации остаются невысокими. По его словам, нельзя допустить ситуации с COVID-19, как в Европе, когда по несколько суток пациентов держат на ИВЛ в скорых.

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Он не исключил, что их придется продлить, и призвал регионы при необходимости вводить их уже с 23 октября.