Названо число квалифицировавшихся на Олимпиаду-2022 в Пекине россиян

Российские спортсмены завоевали 218 путевок на зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Об этом «РБК Спорт» сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он также назвал общее число россиян, которые могут пройти квалификацию. Их, по словам, Чернышенко, 261. Он подчеркнул, что отбор продолжится до конца января, поэтому российские спортсмены смогут увеличить свое представительство.

Чернышенко заявил, что достижения россиян на международной арене в нынешнем олимпийском цикле дают надежду на успешное выступление в Пекине. «Надеемся, что мужская хоккейная команда подтвердит олимпийское золото, завоеванное в Пхенчхане в 2018 году», — добавил Чернышенко.

Олимпийские игры 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступит на соревнованиях в нейтральном статусе.