Блогер раскрыл пять секретов правильного поиска в Google

Российский блогер с ником @boshnikof раскрыл пять секретов правильного поиска в Google, с помощью которых можно найти наиболее подходящую информацию по любому запросу. Видео опубликовано в TikTok.

Автор ролика утверждает, что, если взять самую важную фразу в кавычки, Google будет искать ее целиком, а не каждое слово отдельно. Вместо забытого слова он посоветовал ставить звездочку — тогда поисковик сам дополнит запрос. Также блогер рассказал, как можно убрать слова, которые не должны присутствовать в результатах поиска. Для этого необходимо поставить перед ненужным словом дефис.

Четвертый лайфхак заключается в использовании функции Filetype. Чтобы Google показал только конкретные типы файлов, в строке поиска нужно написать Filetype, поставить двоеточие и указать pdf, pptx или любой другой формат. «И пятое: уберите лишние знаки препинания. Google все равно их не понимает», — заключил автор ролика.

Ранее российский блогер с ником @top.comp рассказал, как повысить скорость работы домашнего Wi-Fi. Автор ролика заявил, что соседский Wi-Fi может замедлять работу интернета. Чтобы устройства из других квартир не мешали, необходимо изменить одну настройку роутера.