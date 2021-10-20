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Россиянам посоветовали отключить некоторые функции на смартфоне

Менеджер Михайлова: ряд настроек телефона поможет обезопасить себя от мошенничества и краж
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Фото: Pixabay

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова в беседе с агентством «Прайм» посоветовала россиянам отключить некоторые функции на смартфоне. По ее словам, ряд настроек позволит обезопасить себя от мошеннических снятий средств со счета, краж трафика, данных или денег.

Эксперт уточнила, что в системе Android практически каждым разрешением для приложений можно управлять. Она порекомендовала проверить, каким из них можно отправлять сообщения, поскольку из SMS можно получить доступ к некоторым кодам подтверждений, что может повлечь негативные последствия.

Также важно проверить, какие приложения имеют доступ к местоположению и микрофону, их следует отключить в случае подозрений, например, когда их запрашивает игра, которой эти разрешения не нужны.

Михайлова добавила, что еще одним важным разделом является «Особый доступ» с правами администратора, в нем не должно быть лишних приложений, только системные и специализированные.

«Если нет потребности устанавливать приложения не из официального магазина, лучше запретить функцию "Устанавливать неизвестные приложения" всем приложениям". Неограниченный доступ к данным" и "Доступ к премиум SMS-сообщениям" могут стать проблемой в роуминге — их тоже стоит "проследить и отключить лишние разрешения"», — предупредила эксперт.

Михайлова напомнила, что в системе iOS управлять разрешениями можно в разделе «Конфиденциальность» или в каждом приложении индивидуально. Также не уровне провайдера можно включить «запрет контента», который не позволит совершать платные звонки и сообщения на короткие номера, а также заблокирует платные подписки.

В конце сентября специалисты по безопасности выяснили, что на любом смартфоне Apple с iOS 15 можно получить доступ к конфиденциальным данным. В американской компании обратили внимание на проблему и пообещали ее исправить.


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