США защитятся от угрозы Китая

Министерство обороны США призвало Вашингтон и союзные страны увеличить объемы добычи и переработки редкоземельных элементов, чтобы защититься от угрозы сокращения экспорта Китая — лидера отрасли, сообщает Reuters.

Редкоземельные элементы — группа из 17 минералов — являются стратегически важными для США. Их используют как в военных, так и коммерческих целях, например, для производства оружия и электромобилей. По мнению представителя Управления промышленной политики Пентагона Даниэль Миллер, увеличив объемы их добычи, США обеспечат устойчивость глобальных цепочек поставок. «Мы не сможем решить нашу общую подверженность риску в цепочках поставок без тесного партнерства с промышленностью», — сказала Миллер.

Пентагон ожидает, что, благодаря развитию горнодобывающей промышленности, США смогут противостоять растущему влиянию Китая — основного мирового поставщика. Из-за торговой войны с Пекином Вашингтон вынужден платить высокие импортные пошлины. По этой же причине существует угроза, что Китай снизит поставки и таким образом нанесет удар по американской экономике. «Внутреннее производство стратегически важных материалов — это окончательная защита от риска преднамеренного нерыночного вмешательства в глобальные цепочки поставок», — сказала Миллер.

В конце сентября ЕС призвал европейские страны развивать собственную индустрию добычи и переработки редкоземельных металлов, чтобы избавиться от необходимости покупать эти материалы у Китая. На развитие отрасли организация решила выделить 1,7 миллиарда евро.