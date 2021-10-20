В цыганском поселке россиянке пробили голову из-за замечания

В цыганском поселке в Советском районе Волгограда местной жительнице пробили кирпичом голову. Как сообщает издание «Блокнот», аналогичную травму в прошлом году получила мать пострадавшей, однако ответственность за случившееся никто не понес.

По словам собеседницы издания, попросившей не раскрывать ее имени, в выходные она приехала в гости к матери в поселок Верхняя Ельшанка. «В обед воскресенья, около 13:00-14:00 цыганские дети разожгли костер и стали выжигать кабели. Повалил черный едкий дым, дышать стало невозможно», — рассказала женщина и отметила, что попросила детей потушить костер, пригрозив в противном случае обратиться в полицию и МЧС.

«Дети потушили, но после этого пришел пожилой мужчина по имени Михай. Он начал на меня орать, оскорблять, материться, кричать, что он будет показывать мне свои гениталии. Я ему сказала: "Ну, покажи!"» — рассказала женщина. По ее словам, после этого Михай сказал, что это их земля и «вы здесь жить не будете», начал кидаться глиной, а затем бросил кирпич в женщину.

Племянник пострадавшей отвез ее в травмпункт, где она получила направление в областную больницу. В медицинском учреждении женщине зашили рану, сотрясение мозга не диагностировали. Врачи также назначили дальнейшее обследование и наблюдение у хирурга, невролога и терапевта.

Жительница Волгограда также рассказала, что пока она находилась в больнице, «цыганский барон» повторил ее сестре фразу о том, что русским в поселке жить не дадут. Отмечается, что около года назад голову пробили матери пострадавшей, однако состава преступления в этом не нашли. Теперь женщины снова хотят попытаться привлечь к ответственности нападавших.