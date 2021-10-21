Поздравивший Путина депутат опроверг свое исключение из партии Медведчука

Депутат Верховной Рады Илья Кива отказался от своих слов об исключении из партии ОПЗЖ

Депутат Верховной Рады Илья Кива, записавший поздравление президенту России Владимиру Путину на его 69-й день рождения, опроверг свои же слова об исключении из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), возглавляемой Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Видеообращение политика публикует Telegram-канал «Инсайдер UA».

Парламентарий сообщил о своем исключении из партии утром 21 октября. Он указал, что решение об этом было принято на конференции партии в Полтаве. Инициаторами отставки политик назвал Юрия Бойко и бывшего главу администрации президента Украины Сергея Левочкина, отметив, что «не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы».

«В интернете гуляет видео, где группа каких-то людей исключают меня из рядов "Оппозиционной платформы — За жизнь". С полной ответственностью заявляю, что это чистая дезинформация аферистов (...). Я в строю, я в "Оппозиционной платформе — За жизнь", я на острие атаки!» — отказался Кива от своих обвинений.

Он также назвал ОПЗЖ партией «порядочных и чистоплотных людей», которые рано и поздно приведут Украину к «возрождению», подчеркнув, что «так будет всегда».

В середине сентября в украинских СМИ появилось видео, где Илья Кива упрекает руководство ОПЗЖ и лично Юрия Бойко в торговле мандатами на выборах в Полтавской области. Изначально ролик предназначался только для коллег депутата, однако неизвестные слили запись в интернет.

«Сколько это будет продолжаться? Что мне нужно сказать и сделать, чтобы мои действия не обнулялись коммерческим интересом отдельных ********* (гомосексуалов — прим. "Ленты.ру")? Пока я лажу, формирую команду и борюсь за интересы партии, отдельные ******** ею торгуют», — возмущался депутат.