В Большом театре рассказали о состоянии госпитализированного Владимира Урина

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин, ранее госпитализированный из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителей культурного учреждения.

В Большом театре отметили, что пока не знают, когда врачи смогут выписать мужчину.

О госпитализации Владимира Урина стало известно во вторник, 19 октября. 74-летнего руководителя Большого доставили в одну из клиник Москвы с подозрением на сердечную недостаточность, где ему провели операцию.

«Пятый канал» подчеркнул, что Урин попал в больницу через несколько дней после смерти актера Евгения Кулеша на сцене Большого театра во время оперы «Садко». Артист мимического ансамбля умер в возрасте 37 лет.

