Россияне устремятся в три города на отдых в декабре

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми желанными направлениями россиян для путешествия в декабре — на них приходится 20, 12 и 7 процентов бронирований от всех авиабилетов соответственно. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, помимо трех указанных городов, туристы устремятся на отдых в Минеральные Воды (4,1 процента от всех бронирований), Краснодар (3,7 процента) и Калининград (3,3 процента). Кроме того, россияне активно интересуются поездками в Уфу, Махачкалу, Стамбул и Казань.

Также почти все участники опороса (91 процент) признались, что с наступлением зимнего сезона мечтают отправиться в «зимнюю сказку». 64 процента захотели оказаться в теплых странах. По мнению 83 процентов респондентов, планировать зимнее путешествие необходимо начать уже сейчас. Помимо прочего, для 97 процентов россиян дешевые авиабилеты являются веской причиной, чтобы организовать поездку.

Ранее в октябре сервис OneTwoTrip провел опрос среди своих клиентов и выяснил, какие места внутри страны россияне считают самыми необычными для отдыха. Возглавил список самых впечатляющих направлений Сулакский каньон в Дагестане. На втором месте идет зимний Байкал, на третьем — вулканы Камчатки.