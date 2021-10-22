Россиянка отдохнула в Египте и рассказала о «пририсованных звездах» у отелей

Россиянка отдохнула в любимом пятизвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе и рассказала о его главных достоинствах. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Как предупредила автор, собираясь в Египет, не стоит ожидать, что местные объекты размещения категории пять звезд будут соответствовать международным стандартам.

«Ни для кого не секрет, что в Египте очень любят пририсовать пару звезд гостиницам. Если хотите настоящие пять по всем параметрам, вам точно не в эту страну. Сюда нужно ехать не полотенца считать в номере или смотреть, сколько видов мяса на обед и ужин», — высказалась путешественница, при этом добавив, что осталась довольна отпуском.

По ее словам, главным плюсом гостиницы был закрытый скалами пляж, к которому ведет живописный спуск. Также россиянка осталась в восторге от подводного рифа со «сказочной» флорой и фауной.

Кроме того, туристке понравилось питание в отеле — гостям предлагали разнообразные фрукты и блюда из морепродуктов «без перебора» со специями.

«Египту нужно время, чтобы оправиться от пандемии и заново найти подход к российским туристам, у которых запросы уже немного иные», — резюмировала она.

Ранее в октябре россиянин впервые за шесть лет посетил Хургаду и разочаровался изменениями на курорте. Мужчина решил отдохнуть в Египте после возобновления чартерного авиасообщения. По словам путешественника, больше всего его расстроили новые привычки отдыхающих, которые теперь предпочитают покупать еду в супермаркетах, а не у торговцев. «Здесь больше не курят кальяны, не угощают каркаде, торговцы зазывают в свои лавки как-то неумело…» — поностальгировал автор.