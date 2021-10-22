Видео негигиеничного способа подачи еды во время полета вызвало споры в сети

Бортпроводница запустила по полу пакеты с закусками для пассажиров и была обругана в сети

Стюардесса неизвестной авиакомпании показала негигиеничный способ подачи еды во время полета и была обругана в сети. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

На опубликованном ролике видно, как во время взлета самолета одна из бортпроводниц запускает по полу пакеты с едой для пассажиров. Под наклоном снеки скользят по проходу, а люди ловят их. «Летный экипаж разносит закуски, пока самолет взлетает, и если вы поймаете, то можете оставить себе», — подписано видео.

Запись вызвала споры между пользователями сети. «Подумайте обо всех туфлях, которые только что прошли там и где они недавно были. Например, в туалете. Фу», «Бьюсь об заклад, задний ряд получил "много" еды», «Думаю, что было ужасно в этой ситуации сидеть у окна», — написали одни юзеры.

При этом нашлись и те, кому понравился использованный стюардессой способ подачи еды. «Я думаю, что это действительно весело, в самолетах всегда такая напряженная обстановка... Мне нравится видеть веселых бортпроводников!», «Подобное однажды случилось со мной во время одного полета. Команда была веселой!» — возразили комментаторы.

Ранее в октябре пассажирка с микрофоном терроризировала стюардесс во время полета, порассуждала о происхождении коронавируса и прославилась в сети. На размещенных кадрах можно увидеть женщину в белой блузке и шейном платке, которая встала со своего кресла и начала прохаживаться по борту самолета с микрофоном в руках.

