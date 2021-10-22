Неизвестный попытался поджечь дом замглавы офиса президента Украины

Безработный попытался поджечь дом замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы, бросив в него бутылку с коктейлем Молотова. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции страны.

По данным силовиков, инцидент произошел ранним утром 22 октября в Киеве. Нападение совершил 25-летний мужчина без постоянного места жительства и работы. Правоохранители не назвали имя пострадавшего, однако, по данным источников «Украинской правды», речь идет именно о Жовкве.

На допросе подозреваемый рассказал, что получил заказ на поджог на одном из сайтов по поиску работы. Мотивы заказчика ему неизвестны. «Адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить четыре тысячи долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ», — сообщили в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанному будет предъявлено подозрение, поиски заказчика преступления продолжаются. В результате атаки никто не пострадал.

В конце сентября неизвестные также совершили покушение на сотрудника офиса президента Украины, советника главы государства Игоря Шефира. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями.