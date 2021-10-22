Бывший футболист МЮ рассказал о пережитом в 13 лет сексуальном насилии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» (МЮ) и сборной Франции по футболу Патрис Эвра рассказал, что в детстве подвергался сексуальному насилию. Об этом сообщает Mirror.

О пережитом в 13-летнем возрасте насилии спортсмен рассказал в своей автобиографии. Описываемые события произошли в доме его учителя. Там юный спортсмен жил некоторое время после того, как сменил школу. Француз заявил, что преподаватель домогался до него. Имени учителя игрок не назвал.

Эвра добавил, что никому не стал рассказывать ту историю, так как ему было очень стыдно. По словам защитника, его мать, узнав о происходившем, была в шоке.

Эвра ушел из футбола в 2018 году, его последним клубом был английский «Вест Хэм». Он также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Монако». Защитник провел 81 матч за сборную Франции.