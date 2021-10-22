Напавшего на журналиста болельщика «Спартака» арестовали на два месяца

Экс-директора фан-клуба «Спартака» арестовали на два месяца после нападения на журналиста

Бывшего директора фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова арестовали на два месяца. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Такое решение вынес Тушинский районный суд Москвы после нападения экс-директора фан-клуба на журналиста. В отношении болельщика возбуждено уголовное дело за воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. По этой статье Коршунову грозит до шести лет лишения свободы.

Инцидент с участием Коршунова произошел в среду, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве после матча «Спартака» с «Лестером» в Лиге Европы. Фанат нанес несколько ударов журналисту РБК Александру Щеголеву. Изначально суд оштрафовал болельщика на 5000 рублей и запретил ему в течение двух лет посещать футбольные матчи.

«Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4. После трех туров Лиги Европы москвичи с тремя очками занимают последнее место в группе.