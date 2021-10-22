Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот

Богач забрал деньги из банка и вынудил работников вручную пересчитать пять миллионов йен

В Шанхае, Китай, миллионер пришел в банк, снял со счета деньги и заставил работников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот. Об этом сообщает Daily Mirror.

Известный под ником Sunwear в китайской соцсети Weibo богач пожаловался на плохой сервис, из-за которого он решил переложить свои сбережения из одного банка в другой. Он попросил двух работников банка подготовить нужную сумму и пересчитать все купюры вручную. На это им потребовалось два часа.

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По данным представителей банка, мужчина зашел в помещение без защитной маски и разозлился, когда его попросили ее надеть. Они добавили, что, вероятно, именно поэтому он решил забрать деньги и вынудил сотрудников пересчитать пять миллионов йен (3,1 миллиона рублей).

Перед уходом миллионер заявил, что он еще вернется, чтобы снять оставшиеся деньги.

Ранее сообщалось, что американка обнаружила, что должна вернуть банку десятки миллионов долларов после отдыха с друзьями. Сотрудники объяснили ей, что приписанный ей гигантский долг — новый оригинальный способ банка сказать клиенту, что с его счетом «что-то не так».