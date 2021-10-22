В России захотели сажать в тюрьму за уничтожение краснокнижный растений

В России захотели ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений. С таким предложением выступил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. Его слова приводит «Парламентская газета».

По его словам, инициативу поддержали в Минприроды. В Минюсте также одобрили идею сенаторов, но подчеркнули, что нужно продумать «юридико-технические аспекты».

Майоров уточнил, что авторам законопроекта нужно решить, будут ли они использовать тот же механизм, который применяется к браконьерам, уничтожающим краснокнижных животных, или разработают другой. Он отметил, что тут важно не перегнуть палку и на начать сажать в тюрьму людей, которые по незнанию сорвут какой-нибудь цветок.

В Вологодской области запустили эко-проект, направленный на поиск и выявление краснокнижных видов растений. В экспедиции примут участие представители Минобороны и специалисты регионального отделения Русского географического общества (РГО). Они обследуют леса в тех местах, где с наибольшей вероятностью можно встретить краснокнижные виды.