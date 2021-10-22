В МИД сочли лишенным здравого смысла запрет на вещание Первого канала в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила запрет властей Латвии на вещание ретранслятора Первого канала — Первого балтийского канала (ПБК). Она сочла это решение лишенным здравого смысла и подчеркнула, что это проявление политики давления на неугодные СМИ и выдавливание всего русского из информационной среды.

Захарова указала, что одним из ключевых пунктов об аннулировании лицензии стали обвинения о якобы выявленных фактах трансляции фейков о коронавируса. Она добавила, что творческий директор канала Жаклина Циновска поясняла, что ПБК отреагировал на призыв правительства информировать русскоязычное население страны о возможностях вакцинации в свете напряженной эпидемиологической ситуации и анонсировал серию передач на эту тему незадолго до вынесения решения.

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«Видимо, предвкушение расправы над очередным русскоязычным вещателем все-таки оказалось сильнее здравого смысла. Печально осознавать, что на этом планомерное наступление Риги на русский язык, а также на свободу слова и плюрализм мнений в самом широком их прочтении вряд ли прекратится», — подчеркнула официальный представитель.

Захарова заключила, что «тени сгущаются» и вокруг «Балтийского медиа альянса», который объедини 25 телеканалов, включая Первый балтийский. По ее словам, «коллективный Запад», при этом, реагирует молчанием на притеснение русскоязычных СМИ, не говоря уже об авторитетных профильных структурах мирового уровня.

Ранее, 21 октября, стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание ретранслятора Первого канала —Первого балтийского канала. Решение может быть оспорено в суде, причины запрета не уточнялись.

В феврале в Латвии заблокировали ретрансляцию 16 российских телеканалов на территории страны. Власти Латвии рассказали, что это решение было принято на основании отсутствия в республике официальных представителей каналов. Они также заверили, что не смогли выяснить мнение собственников каналов по поводу желания продолжить вещание.

