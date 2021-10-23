Авиаударом ВВС США был уничтожен один из главарей группировки «Аль-Каида» аль-Матар

Военные США ликвидировали одного из главарей «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центрального командования (CENTCOM) американских вооруженных сил.

«Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" Абдула Хамида аль-Матара. У нас нет данных о пострадавших в результате авиаудара гражданских лицах», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что ВВС Соединенных Штатов нанесли удар с воздуха в северо-западной части Сирии при помощи беспилотного летательного аппарата MQ-9. Сведений о гибели мирных жителей не поступало.

Ранее армия Франции территории Мали ликвидировала Нассера Аль Терги, одного из лидеров группировки «Катиба Серма» (запрещена в России), связанной с международным террористическим движением «Аль-Каида».

