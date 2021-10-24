Опубликовано первое фото с места крушения самолета в Подмосковье

МЧС России опубликовало первое фото с места крушения высокоплана «Аэропракт А-22» в подмосковной Рузе. Снимок появился в Telegram-канале «Звезды».

На размещенном в сети кадре запечатлены обломки воздушного судна, лежащие посреди поля, над которыми стоит дым. Также на заднем плане виден полицейский автомобиль. В ведомстве уточнили ТАСС, что авария произошла с последующим возгоранием на площади в пять квадратных метров. Разрушений на земле после падения летательного аппарата нет.

В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщает, что вероятной причиной катастрофы стал сильный порыв ветра, из-за которого самолет перевернуло в воздухе. В результате пилот не справился с управлением, и машина почти вертикально воткнулась в землю — падение произошло с высота 70-80 метров. Кроме того, есть сведения, что вместе с летчиком погибла его жена.

О крушении двухместного сверхлегкого летательного аппарата «Аэропракт А-22 "Летучая лисица"» в Рузе стало известно ранее в воскресенье, 24 октября. ЧП произошло около деревни Ватулино. На борту легкомоторного самолета находились два человека.