Полиция задержала 15 участников конфликта в российском регионе

Полиция Астраханской области задержала 15 участников конфликта в селе Началово Приволжского района. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

Сообщение о конфликте жителей села полицейские получили утром 24 октября. Приехав на место, сотрудники правоохранительных органов задержали 15 наиболее активных его участников. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

В сентябре массовая драка произошла возле ночного клуба «MeKing» в Тюмени, инцидент попал на видео. «Ночные заведения в Тюмени открыли совсем недавно. Публика соскучилась и сразу пошла в бой», — написали авторы ролика.