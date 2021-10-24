Бывший пауэрлифтер нокаутировал 150-килограммового соперника за 18 секунд

Польский боец смешанного стиля (MMA) Мариуш Пудзяновский одержал победу над сенегальцем Серином Усманом Диа на турнире Konfrontacja Sztuk Walki (KSW). Видео опубликовано в Twitter-аккануте организации.
The KO 💣 heard around the world!! 🔥🤯💥— KSW (@KSW_MMA) October 24, 2021
PUDZIANOWSKI finishes the giant BOMBARDIER! #KSW64 pic.twitter.com/ffydfzgKPv
Схватка прошла 23 октября. 44-летний Пудзяновский за 18 секунд закончил поединок против Диа, также известного по прозвищу «Бомбардировщик». Поляк, ранее выступавший на соревнованиях по пауэрлифтингу, нокаутировал соперника. Он свалил Диа ударом в челюсть.
45-летний Диа провел только третий поединок в MMA. 150-килограммовый африканец завоевал популярность в турнирах по сенегальской борьбе.
Пудзяновский одержал 16-ю победу в профессиональных MMA. Всю карьеру экс-пауэрлифтер провел под эгидой KSW.