Бывший пауэрлифтер нокаутировал 150-килограммового соперника за 18 секунд

Бывший пауэрлифтер Мариуш Пудзяновский за 18 секунд нокаутировал Серина Усмана Диа на KSW

Польский боец смешанного стиля (MMA) Мариуш Пудзяновский одержал победу над сенегальцем Серином Усманом Диа на турнире Konfrontacja Sztuk Walki (KSW). Видео опубликовано в Twitter-аккануте организации.

The KO 💣 heard around the world!! 🔥🤯💥



PUDZIANOWSKI finishes the giant BOMBARDIER! #KSW64 pic.twitter.com/ffydfzgKPv — KSW (@KSW_MMA) October 24, 2021

Схватка прошла 23 октября. 44-летний Пудзяновский за 18 секунд закончил поединок против Диа, также известного по прозвищу «Бомбардировщик». Поляк, ранее выступавший на соревнованиях по пауэрлифтингу, нокаутировал соперника. Он свалил Диа ударом в челюсть.

45-летний Диа провел только третий поединок в MMA. 150-килограммовый африканец завоевал популярность в турнирах по сенегальской борьбе.

Пудзяновский одержал 16-ю победу в профессиональных MMA. Всю карьеру экс-пауэрлифтер провел под эгидой KSW.