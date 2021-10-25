Россиянин пришел в гости к сестре и убил ее сожителя

В Красноярском крае задержан 43-летний россиянин, обвиняемый в убийстве сожителя своей сестры. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 октября в городе Назарово россиянин пришел в гости к своей сестре и ее сожителю в арендованную ими квартиру. Там в ходе совместного застолья между мужчинами возник спор, который перерос в ссору. В какой-то момент гость схватил лежавший на столе кухонный нож и нанес колотый удар в живот соперника.

Несмотря на то, что бригада скорой помощи оперативно прибыла на место преступления, спасти пострадавшего из-за обильной кровопотери и травмирования жизненно важных органов не удалось. Подозреваемый был задержан, СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее 25 октября сообщалось, что в Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве своей 40-летней сожительницы.