«Локомотив» обыграл «Сочи» во встрече РПЛ и прервал серию из семи матче без побед

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 25 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Тин Едвай. Кроме того, свои ворота поразил защитник сочинцев Игорь Юрганов. У гостей точным ударом отметился Жоазиньо.

Таким образом, «Локомотив» прервал серию из семи матчей без побед во всех турнирах, набрал 21 очко и вышел на четвертое место в РПЛ. У сочинцев столько же очков, но команда уступает москвичам по дополнительным показателям и находится на шестой позиции.

«Локомотив» в следующем туре 30 октября на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». «Сочи» днем позже на чужом поле встретится с тульским «Арсеналом».