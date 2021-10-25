Возле российского отдела полиции нашли массовое захоронение человеческих костей

В Свердловской области найдено массовое захоронение. Об этом в понедельник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, человеческие останки обнаружили недалеко от отдела полиции № 16 города Нижний Тагил. Кости были свалены в кучу и замаскированы ветками и землей, причем сделано это было недавно, поэтому главная версия их происхождения — перезахоронение.

По данным регионального управления МВД России, нет оснований полагать, что находка связана с репрессиями 30-х годов прошлого века. На место обнаружения выехали представители различных правоохранительных и контролирующих органов. Проводится проверка. По итогам будет сделан вывод о происхождении останков.

«Тщательной проверке сейчас подвергаются работники ближайшего к месту обнаружения останков кладбища — не были ли ими нарушены требования санитарного законодательства», — сказал «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам помощника регионального управления Следственного комитета России (СКР) Максима Чалкова, оснований предполагать, что находка имеет криминальный характер, также нет.