В России прокомментировали рост цен на гречку

В российском Минсельхозе прокомментировали информацию о росте цен на гречку в стране. Как подчеркнули в ведомстве, сейчас объем производства обеспечивает спрос предприятий и внутренний рынок, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что потребности внутреннего рынка в основных видах круп сейчас в полной мере обеспечиваются. Одновременно в Минсельхозе указали, что предприятия работают в условиях постоянно растущих затрат. В числе прочего это связано с ростом цен на минеральные удобрения, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости. «Сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20 процентов в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки. По данным издания, крупный производитель «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20 процентов. В сети «Верный» подтвердили получение уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15 процентов.

Ранее стало известно, что в России рекордно подорожали хлопья для овсянки. В августе геркулес подорожал в рознице до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре стоимость снова выросла — до 80,9 рубля. Цена преодолела планку в 80 рублей впервые с 2000 года. Причем подорожал не только сам геркулес, но и овсяная каша в магазинах, в том числе, хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за килограмм.