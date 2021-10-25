За последний год акции энергетических компаний подорожали наполовину. Как сообщает The Wall Street Journal, инвесторы потеряли возможность заработать на этом, поскольку в последние годы больше вкладывались в «зеленую» энергетику, так что решение проблем климата оказалось невыгодным.

Газета обратила внимание, что с начала года акции энергетического сектора в индексе S&P 500 подскочили на 54 процента, а за последний месяц набрали 19 процентов. Дорожали, в том числе, ценные бумаги таких компаний как Devon Energy и EOG Resources. Однако до этого многие инвесторы сократили свои доли в них, поскольку компании отставали от темпов роста S&P 500 на протяжении восьми лет вплоть до 2020-го. Президент финансовой компании Apex Financial Services Ли Бейкер не исключил, что ценные бумаги энергетических компаний могут вырасти еще больше и посоветовал пока придержать такие акции.

Рост энергетического сектора объясняется увеличением цен на энергоресурсы — нефть и газ. Ранее в октябре Brent подскочила до рекордных с 2018 года значений. Нефть стала расти в цене с учетом мировой нехватки угля и газа, которые используются в том числе в отоплении и выработке электроэнергии.

Причем цены на газ в Европе выросли за последние несколько месяцев. Причиной послужило сокращение поставок из России и Норвегии, а также более высокий спрос на энергию. Стоимость газа 6 октября приблизилась к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров, после чего снизилась из-за слов президента России Владимира Путина о возможном увеличении поставок.