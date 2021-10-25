Жители самого отдаленного острова проголосовали против возвращения туристов

Жители острова Пасхи проголосовали против открытия границ для туристов в январе 2022 года. Об этом пишет BFMTV.

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 24 октября, приняли участие менее 20 процентов населения самого отдаленного острова — 972 человека. Тем не менее, 649 жителей заявило, что не хочет возвращения туристов в январе 2022 года. Вариант прекратить изоляцию поддержало 320 чилийцев.

При этом итоги голосования не носят обязывающего характера. Окончательное решение будет принято органами здравоохранения региона Вальпараисо, которому подчиняются власти острова, или Министерством здравоохранения Чили.

Отмечается, что с марта 2020 года остров не посетил ни один турист. За все время пандемии на Пасхи зарегистрировано всего лишь восемь случаев заражения COVID-19 и ни одного смертельного исхода.

Ранее в октябре американская туристка уехала в долгожданный отпуск в Бутан несмотря на ограничения и оказалась единственной туристкой в стране с начала пандемии. Женщине пришлось пережить несколько отмененных и перенаправленных рейсов, путаницу со сбором необходимых документов, серию сдачи ПЦР-тестов и 21-дневный карантин по прибытии в королевство.