Дочь Пьехи вспомнила о смертельном ДТП в Челябинской области

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая вспомнила, как попала в ДТП в Челябинской области. Детали происшествия артистка озвучила в ходе программы «Звезды сошлись» телеканала НТВ, запись которой была опубликована на YouTube.

Броневицкая выразила сочувствие телеведущей и журналистке Ксении Собчак, которая ранее оказалась в подобной ситуации. «Мы ехали ночью. В тот день была годовщина одного из городов области, поэтому водитель был уставший. Вдруг начались толчки, удары, полетели стекла. Просто фильм ужасов. Автомобиль перевернулся через крышу четыре раза. Потом я увидела кусок чьей-то ноги», — рассказала певица, отметив, что выжила только благодаря тому, что была пристегнута.

В той аварии погибли трое детей. Гости программы «Звезды сошлись» упрекнули Броневицкую в том, что она покинула место смертельного ДТП, не стала оказывать помощь. «Я никогда в жизни не забуду немую скорбь мамы. Я боялась это увидеть. Люди смотрели на нас с ненавистью. Я понимаю Ксению Собчак», — сказала 60-летняя артистка.

Смертельная авария с участием Собчак произошла в Сочи 9 октября. Mercedes, пассажиркой которого была телеведущая, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка второго автомобиля Екатерина Тарасова. После инцидента Собчак села в машину такси и уехала в аэропорт. В отношении водителя Mercedes Олега Цоя возбудили уголовное дело.