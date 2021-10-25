Москвичам пообещали потепление к выходным

В ближайшие выходные в Москве воздух может прогреться до 10-13 градусов

В последнюю субботу октября в Москве может потеплеть до 13 градусов. Жителям мегаполиса пообещали безветренную и солнечную погоду. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В столице 26 и 27 октября еще будет прохладно. В эти дни в городе ожидается ветер, возможны дожди.

Начиная с пятницы, погода в Москве начнет улучшаться станет теплее. Днем воздух прогреется до 10 градусов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Ленте.ру», что в Москве 26 октября будет солнечная погода и холодные ночи в ближайшие дни. Специалист отметил, что в Центральной России погода также будет мягкой.