Водители маршруток в Улан-Удэ начали бесплатно возить детей за «пять» в дневнике

В Улан-Удэ водители маршрута номер два начали бесплатно возить детей за пятерки в дневнике

Водители маршруток в Улан-Удэ начали бесплатно возить учащихся местных школ за «пять» в дневнике. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Первым акцию запустил водитель маршрута номер два Александр Посельский. «Я увидел, что в каком-то городе так делали, в интернете, и сразу решил, что тоже буду ребятишек с пятерками в дневниках возить бесплатно. У нас по маршруту номер два как раз две школы. Пусть показывают отметки и ездят, радуются», — поделился он, добавив, что на сэкономленные 24 рубля дети могут купить себе сладости.

По словам водителя, чаще всего дневники показывают школьницы третьего, четвертого и пятого классов.

Идею Посельского поддержал еще один шофер того же маршрута Борис Раднаев. Согласно информации издания, ранее он бесплатно возил пожилых людей в честь Дня Победы. Позже мужчина решил последовать примеру своего коллеги.

«Я им говорю, что вожу бесплатно не круглых отличников, а у кого текущие пятерки по разным предметам. Ну и предъявляют дети свой главный документ. Даже мальчишки хулиганистые с виду — у этих "пятаки", как правило, по трудам или физкультуре. Но стараются же! Везу!» — высказался он.

В сентябре в другом российском городе школьников начали бесплатно возить в автобусе за «пятерки». Эту акцию в запустил водитель автобуса номер 26 Сергей Ушаков. Кондукторы рассказали, что «акция от дяди Сережи» пользуется популярностью среди молодых пассажиров. По их словам, дети стараются и подтягивают успеваемость.

