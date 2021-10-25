Депутат Госдумы назвал необходимым введение нерабочих дней в Москве и Петербурге

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал принятые в Москве и Санкт-Петербурге меры по противодействию распространению коронавируса необходимыми шагами для сохранения здоровья и жизни граждан.

«К сожалению, вакцинация против COVID-19 не приобрела 100-процентного охвата, и из-за этого сейчас властям приходится вводить некомфортные меры противостояния распространению коронавирусной инфекции. Да, это все очень неудобно, однако только так можно разорвать цепь инфицирования. Другого способа противостоять пандемии в условиях отсутствия 100-процентной вакцинации в мире еще не придумали», — сказал Михаил Романов.

Парламентарий также отметил, что такой локдаун на период школьных каникул предотвратит традиционно большие в это время скопления людей в туристических местах Москвы и Санкт-Петербурга, а также поможет уберечь эти города от неимоверных перегрузок.

«Необходимо понимать, что врачи уже работают на износ. Мощности многих больниц эксплуатируются на грани возможностей. Ограничения вводятся в первую очередь для того, чтобы, как можно, меньшему числу людей пришлось испытывать прочность системы здравоохранения на себе. Не попал на каникулах в кинотеатр или в фитнес-центр, — значит, не попал на больничную койку. Не сходил в кафе или в бассейн — избежал встречи с аппаратом ИВЛ. К сожалению, эпидемическая ситуация сегодня ставит эти варианты времяпрепровождения в прямую зависимость», — отметил Михаил Романов.

По его мнению, за неделю ограничений удастся переломить отрицательную тенденцию роста числа заболевших.

«Ожидается, что пик эпидемии наступит к концу декабря. Для того, чтобы предотвратить введение жесткого локдауна на длинные новогодние праздники, достаточно мягких ограничений в рамках коротких ноябрьских каникул. Инкубационный период составляет как раз 5 — 7 дней, во время которых человек может чувствовать себя хорошо, но при этом оставаться носителем вируса и его переносчиком. По мнению экспертов в области вирусологии, одной нерабочей недели, во время которой количество социальных контактов должно снизиться, как минимум, вдвое, должно хватить для того, чтобы прервать цепь передачи вируса. Это спасет тысячи людей», — уверен Михаил Романов.

Парламентарий также напомнил, что на федеральном уровне вводят меры поддержки работодателей: льготные кредиты под три процента годовых и гранты в размере одного МРОТ на каждого работника, отправленного в вынужденный отпуск.

«Эти меры господдержки позволят предпринимателям сохранить бизнес, рабочие места, не растерять сотрудников. Если все с пониманием отнесутся к вводимым ограничениям, властям не придется продлевать антиковидные меры. Тогда мы без тяжелых потерь преодолеем очередную волну пандемии и отметим новогодние праздники вне карантина и без масок», — сказал Михаил Романов.