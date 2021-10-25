Российский дизайнер нарушила закон на Неделе моды в Москве

Организаторы Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая состоялась в Москве, раскрыли подробности скандала с участием российского дизайнера Марии Цигаль. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Модельер опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, что ее шоу отменяли два раза за час до его начала. По словам женщины, работники Недели моды выключали свет в гримерке, а также заставили закрасить или заклеить скотчем логотипы известных марок на вещах, из которых была изготовлена одежда для показа. Среди таких брендов — Adidas, Prada, Balmain, Levi’s, а также Gucci и Lakers.

Официальные представители мероприятия дали комментарий администраторам «Антиглянца». Они отметили, что Цигаль использовала в создании своей коллекции предметы гардероба разных производителей, тем самым нарушив закон. Организаторы подчеркнули, что заблаговременно предупреждали дизайнера о возможных юридических рисках.

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«Логотипы брендов относятся к охраняемой интеллектуальной собственности — их использование, в том числе в виде переработанной одежды, регулируется пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ ("Исключительное право на товарный знак"). А проще говоря, их нельзя использовать без письменного разрешения правообладателей», — говорится в заявлении.

Кроме того, по словам представителей Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сотрудники бренда Masha Tsigal неуважительно относились к людям, которые работали на мероприятии. «Бренд Masha Tsigal создал на удивление токсичную атмосферу в бекстейдже Недели моды (...) Организаторы абсолютно уверены, что использование обсценной лексики в промышленных количествах никак не является признаком устойчивого развития дизайнера», — заключили они.

Мария Цигаль решила не давать комментарии по поводу случившегося. «Я прямо сейчас закрываю эту тему», — написала она в Instagram.

В сентябре российский лейбл Black Star обвинили в краже логотипа Versace. Известно, что лейбл выпустил мерч под названием Zoloto, принт которого напоминает фирменное обозначение люксовой марки.

