Россияне пожаловались на нехватку «добротных» отелей в Сочи

TourDom: 26 процентов россиян заявили о необходимости строить «добротные» отели в Сочи

Российские туристы рассказали, какого уровня должны строиться отели в Сочи. Об этом стало известно из результатов опроса, который провел портал TourDom.

Так, большинство респондентов (29 процентов) проголосовали за вариант «Дело не в "звездности", а в оптимальном соотношении цены и качества».

Кроме того, 26 процентов путешественников признались, что в популярном курортном городе им не хватает «добротных» четырехзвездочных гостиниц, ориентированных на средний класс. Девять процентов участников исследования заявили, что в Сочи необходимо строить отели категории «пять звезд» мирового уровня.

«Отношение к туристам нередко безразличное и потребительское, за малейшую дополнительную услугу просят доплату. На достойный уровень сервиса можно рассчитывать в основном в отелях международных цепочек», — высказался один из пользователей сети Telegram в комментариях под опросом.

Восемь процентов россиян оказались сторонниками бюджетных трехзвездочных гостиниц. При этом для 20 процентов опрошенных затронутая тема оказалась неблизка, так они предпочитают отдыхать за границей.

Ранее в октябре стало известно, что российские путешественники массово устремились в отпуск на заграничные курорты вместо отечественных — в сентябре 2021 года в Анталье отдохнули 780 тысяч граждан РФ, в то время как в Сочи — 700 тысяч. Согласно данным, опубликованным управлением культуры и туризма турецкой провинции, с января по октябрь на курорте побывали более семи миллионов иностранцев.