Неизвестные пытались подорвать российскую военную колонну в Сирии

Замруководителя ЦПВС Кулить: перед российской военной колонной в Сирии взорвалась бомба

В Сирии самодельное взрывное устройство сработало перед колонной российских военных, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, пишет РИА Новости.

Бомба сработала в 08:55 в ходе патрулирования. Российские военнослужащие ехали по трассе М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен. «Перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства», — подчеркнул Кулить.

Как уточнил военный, попытка подрыва российской военной колонны оказалась неудачной. Никто не пострадал.

Ранее подразделение Вооруженных сил России развернуло колонну международной коалиции во главе с США в сирийском Телль-Тамре. Военные дежурили на трассе М-4 в провинции Хасеке и зафиксировали перемещение патруля коалиции. Представители армии США передвигались без предварительного уведомления российской стороны.