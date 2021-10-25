Регина Тодоренко заявила об уходе из популярной соцсети

Телеведущая Регина Тодоренко заявила об уходе из популярной социальной сети Instagram. Об этом она рассказала в сторис, опубликованной в соцсети.

«Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо», — написала Тодоренко. Причины такого решения телеведущая не объяснила.

Ранее Тодоренко рассказала о тошноте при покупке квартиры в Москве. «Купила и не поняла, что произошло. Просто отнесла куда-то деньги и подписала договор. Если бы вы знали, как я волновалась на подписании договора. Простите за интимную подробность, даже стошнило меня», — написала она. Телеведущая отметила, что прошла долгий путь до приобретения собственного жилья.

