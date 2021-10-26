Забеременевшая от дедушки внучка решила оставить ребенка

В небольшом боливийском городе 11-летнюю девочку изнасиловал ее приемный дедушка — родитель отчима. Забеременевшая жертва насилия сначала собиралась сделать аборт, но потом решила сохранить ребенка. Об истории в департаменте Санта-Крус сообщает газета The Daily Mail.

11-летняя девочка и ее 15-летняя сестра переехали к дедушке в прошлом феврале, пока их родители отправились на заработки в столицу. Об изнасиловании узнала тетя жертвы и подала в полицию. Но затем в семье жертвы приняли иное решение — и теперь планируют сохранить ребенка. По законам Боливии, они имеют на это право.

Глава местного Женского дома считает, что девочка не хочет быть матерью и весь процесс станет для нее «пыткой». Она называет случившееся преступлением и отмечает, что девочке уже дали первую порцию медикаментов для прерывания беременности. С ней солидарны местные врачи и судебные власти.

В изменении решения семьи подозревают влияние Католической церкви. Церковь активно поддерживает антиабортное движение в стране.

В 2020 году в Боливии 40 тысяч несовершеннолетних девушек оказались беременными, это 109 случаев в день. Аборты в случае сексуального насилия разрешены в Боливии с 1970 года, однако вплоть до 2014-го требовалось специальное постановление суда.