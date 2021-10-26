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Apple запустит новый сервис в России

Сервис Apple Fitness+ появится в России 3 ноября
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Фото: Dane Wetton / Unsplash

Сервис Apple Fitness+ запустится в России 3 ноября. Об этом сообщается на сайте компании.

Релиз нового фитнес-сервиса состоится в России и еще нескольких странах. Fitness+ является платной спортивной услугой, которая базируется на использовании смарт-часов Apple Watch и стримингового сервиса Apple Music. Предложение включает в себя 11 видов тренировок, программы для занятий спортом с профессиональными инструкторами в домашних условиях, медитации.

Для использования сервиса необходимо иметь Apple Watch, iPhone, iPad или Apple TV. Тренировки продолжаются от 5 до 45 минут, заниматься можно под музыку из библиотеки Apple Music.

«Мы создали Apple Fitness+, чтобы мотивировать к физической активности каждого независимо от уровня подготовки. И со следующей недели Apple Fitness+ появится ещё в 15 странах, то есть миллионы людей познакомятся с нашей командой внимательных профессионалов, которые вдохновят их тренироваться», — отметил вице‑президент Apple по технологиям для фитнеса Джейк Бланик.

Доступ к сервису Apple Fitness+ оценивается в 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Также предложение входит в подписку Apple One Premier, которая доступна за 995 рублей в месяц.

В середине октября новые часы Apple появились в продаже. Apple Watch 7 с увеличенным экраном доступны в России от 36 990 рублей.

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