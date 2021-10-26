Названо количество проданных большевиками картин из Эрмитажа

В конце 1920-х годов в СССР началась продажа художественных ценностей из Эрмитажа. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор назвала в интервью «Ленте.ру» количество проданных большевиками картин из Эрмитажа.

В 1921 году Совнарком выпустил постановление «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли». Документ давал возможность продавать предметы искусства. Так, в Эрмитаже действовала специальная комиссия, которая составляла каталоги экспонатов.

По словам Кантор, Эрмитаж лишился 48 шедевров мирового значения. В частности, зарубежные покупатели получили картины Рембрандта, Рубенса, Ван Эйка и Ван Дейка. «Главной гордостью Эрмитажа всегда была голландская коллекция. Но после распродаж наша страна лишилась всех картин Яна Ван Эйка. Сейчас в России их нет совсем. У нас были четыре произведения Рафаэля, а теперь остались только два», — подчеркнула она.

Несколько картин остались в России из-за проблем при продаже. Благодаря этому удалось оставить в Эрмитаже картину Рафаэля «Мадонна с безбородым Иосифом». По словам Кантор, картину переложили на холст с дерева, что снижало привлекательность полотна. В свою очередь, «Возвращение блудного сына» Рембрандта не удалось продать из-за размеров картины, которые мешали транспортировке.

В августе международная группа ученых опубликовала результаты исследования наскальных рисунков. Специалисты нашли доказательства существования примитивного изобразительного искусства у неандертальцев. Ученые установили, что наскальные рисунки в Испании сделаны до появления Homo sapiens.