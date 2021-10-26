Парализованная женщина несколько дней провела в квартире с умершим мужем

В Запорожье парализованной женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться после инсульта, пришлось провести несколько дней в квартире с умершим мужем, сообщает телеканал Alex.ua.

Их соседи заметили, что глава семьи перестал выходить из квартиры. Кроме того, на телефонные звонки, стуки в дверь и окна никто не отвечал, а свет в окнах их квартиры горел даже ночью. Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов заявили, что в подъезде отсутствует трупный запах из жилья и уехали. Добиться разрешения на проникновение в квартиру через суд удалось благодаря общественному резонансу.

Вскрыв дверь квартиры внутри была обнаружена обессиленная женщина, лежавшая рядом с телом мужа, умершего 11 дней назад. Выяснилось, что ее муж умер от инсульта, после чего инсульт случился и у пожилой женщины. Супруг пролежал в болезненном состоянии несколько дней, после чего умер, поскольку его парализованная жена не могла ему помочь. Все это время она наблюдала за тем, как он медленно погибает. Ее госпитализировали, однако, спустя два дня она скончалась в больнице.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием лекарств «под язык» может спровоцировать инфаркты и инсульты. По словам медика, к запретным лекарствам относится известный препарат каптоприл.