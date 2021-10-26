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Майк Тайсон вернется на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон намерен провести бой в начале 2022 года
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Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вернется на ринг. Об этом сообщает The Sun.

55-летний американец подтвердил, что намерен провести бой в начале 2022 года. «Я хочу подраться уже в феврале. Сейчас у нас много сомнений относительно будущего оппонента. Это должен быть серьезный вызов», — отметил Тайсон.

По информации источника, соперником Тайсона в очередной схватке может стать Джей или Логан Пол. Оба блогера уже дебютировали в боксе.

2 октября Тайсон отмечал, что согласился бы на поединок с любым из братьев Полов. Он заявил, что звезды YouTube пошли бы на это ради огромного гонорара.

Тайсон вернулся на ринг в ноябре 2020-го. Он провел поединок с другим экс-чемпионом мира Роем Джонсом. Бой завершился вничью.

Джейк Пол провел несколько боксерских поединков. В частности, он побеждал в схватках против профессиональных спортсменов, известных по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — Беном Аскреном и Тайроном Вудли.

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